Carrer la Barca 5 ( en la carretera al final del poble )

Fontanillas de Castro (Zamora) ( a 29 km, de Zamora ) Angela i Paco (hospitaleros) 676151949 Ajuntament 980 55 55 07 Facebook albergui Castrotorafe Fontanillas de Castro

Propietat de l'alberg: Municipal Ajuntament de San Cabrien de Castro

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: AZACS (Associació Zamorana dels Camins de Santiago)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Angela i Paco

Observacions: S'habilita l'alberg de Fontanillas de Castro per a acollir als pelegrins que caminen per la Via de la Plata, mantenint l'acolliment tradicional que sempre s'ha dispensat als pelegrins oferint-los un sopar comunitari i desdejuni comunitari ( donatiu ) a canvi que ells mantinguin les instal·lacions del nou alberg que comptarà amb un hospitalero permanent.Es tracta d'un punt estratègic a uns 29 quilòmetres de Zamora, idoni per als qui la població anterior els resulta tala en la seva planificació del camí.És un alberg de nova construcció, amb unes instal·lacions molt dignes perquè els pelegrins trobin el descans necessari després d'una jornada de camí i compta amb un pati interior en el qual poder descansar i recuperar les forces deixades en aquesta jornada.Als voltants, destaca el castell de Castrotorafe, un enclavament medieval de gran rellevància i la part final de l'embassament de Ricobayo que en els mesos d'estiu pot representar un petit oasi per als pelegrins.Confiem que l'acolliment que es dispensarà als que arriben, faci d'aquest alberg un d'aquests records que els pelegrins tenen del seu camí, quan tornin a la seva vida diària.