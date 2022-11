Rúa a Barca 5 ( na estrada ao final do pobo )

Fontanillas de Castro (Zamora) ( a 29 km, de Zamora ) Angela e Paco (hospitaleros) 676151949 Concello 980 55 55 07 Facebook albergue Castrotorafe Fontanillas de Castro

Propiedade do albergue: Municipal Concello de San Cabrían de Castro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: AZACS (Asociación Zamorana dos Camiños de Santiago)

Persoa encargada de atender o albergue: Angela e Paco

Observacións: Habilítase o albergue de Fontanillas de Castro para acoller aos peregrinos que camiñan pola Vía da Prata, mantendo a acollida tradicional que sempre se dispensou aos peregrinos ofrecéndolles unha cea comunitaria e almorzo comunitario ( donativo ) a cambio que eles manteñan as instalacións do novo albergue que contará cun hospitalero permanente.Trátase dun punto estratéxico a uns 29 quilómetros de Zamora, idóneo para quen a poboación anterior resúltalles curta na súa planificación do camiño.É un albergue de nova construción, cunhas instalacións moi dignas para que os peregrinos atopen o descanso necesario despois dunha xornada de camiño e conta cun patio interior no que poder descansar e recuperar as forzas deixadas nesa xornada.Nos arredores, destaca o castelo de Castrotorafe, un enclave medieval de gran relevancia e a parte final do encoro de Ricobayo que nos meses de verán pode representar un pequeno oasis para os peregrinos.Confiamos que a acollida que se vai a dispensar aos que chegan, faga deste albergue un deses recordos que os peregrinos teñen do seu camiño, cando regresen á súa vida diaria.