Propiedad del albergue: Municipal Ayuntamiento de San Cabrían de Castro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: AZACS (Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago)

Persona encargada de atender el albergue: Angela y Paco

Observaciones: Se habilita el albergue de Fontanillas de Castro para acoger a los peregrinos que caminan por la Vía de la Plata, manteniendo la acogida tradicional que siempre se ha dispensado a los peregrinos ofreciéndoles una cena comunitaria y desayuno comunitario ( donativo ) a cambio que ellos mantengan las instalaciones del nuevo albergue que contará con un hospitalero permanente. Se trata de un punto estratégico a unos 29 kilómetros de Zamora, idóneo para quienes la población anterior les resulta corta en su planificación del camino. Es un albergue de nueva construcción, con unas instalaciones muy dignas para que los peregrinos encuentren el descanso necesario después de una jornada de camino y cuenta con un patio interior en el que poder descansar y recuperar las fuerzas dejadas en esa jornada. En los alrededores, destaca el castillo de Castrotorafe, un enclave medieval de gran relevancia y la parte final del embalse de Ricobayo que en los meses de verano puede representar un pequeño oasis para los peregrinos. Confiamos que la acogida que se va a dispensar a los que llegan, haga de este albergue uno de esos recuerdos que los peregrinos tienen de su camino, cuando regresen a su vida diaria.