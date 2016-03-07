Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Erromesen harrera Alcuésko Erruki Etxean
Extremadura etorbidea, 2
Alcuéscar (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Mariaren eta Pobreen Esklaboen Erlijio Komunitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mariaren eta Pobreen Esklaboen Erlijio Komunitatea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Ez da ohiko aterpetxea, erlijiosoen etxea da. Aterpetxea Mariaren Esklaboen eta Behartsuen Komunitatea dagoen eraikineko solairu batean dago. Kongregazioak 10 pertsona hartzen ditu egunero Miserikordiatik 75 preso, arreta mota ororen beharrean. Hori da lehentasunezko lana. Erromesak harrera-barruti txiki bat du eta bertan atseden har dezake. Sakramentuak ere jaso ditzake, Eukaristian parte hartu eta Erromesaren Bedeinkazioa jaso. 19:30ean afari komun bat prestatu ohi da konpartitu nahi duten erromesentzat. Era berean, nahi izanez gero, afaria ospitalekoekin partekatu.
Zilarraren bidea
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak