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Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

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Erromesen harrera Alcuésko Erruki Etxean

Konexiorik gabe erabilgarri
105
0
Casa de beneficiencia

Extremadura etorbidea, 2
Alcuéscar (Caceres)

651 323 466 (Erreserbak eta ekipajeak ez dira onartzen)

Aterpetxearen jabegoa: Mariaren eta Pobreen Esklaboen Erlijio Komunitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mariaren eta Pobreen Esklaboen Erlijio Komunitatea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Ez da ohiko aterpetxea, erlijiosoen etxea da. Aterpetxea Mariaren Esklaboen eta Behartsuen Komunitatea dagoen eraikineko solairu batean dago. Kongregazioak 10 pertsona hartzen ditu egunero Miserikordiatik 75 preso, arreta mota ororen beharrean. Hori da lehentasunezko lana. Erromesak harrera-barruti txiki bat du eta bertan atseden har dezake. Sakramentuak ere jaso ditzake, Eukaristian parte hartu eta Erromesaren Bedeinkazioa jaso. 19:30ean afari komun bat prestatu ohi da konpartitu nahi duten erromesentzat. Era berean, nahi izanez gero, afaria ospitalekoekin partekatu.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa Etapa 9

Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen harrera Alcuésko Erruki Etxean

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