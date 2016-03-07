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Acolliment de Pelegrins de la Casa de la Misericòrdia d'Alcuéscar
Avinguda d'Extremadura, 2
Alcuéscar (Càceres)
Propietat de l'alberg: Comunitat Religiosa dels Esclaus de María i dels Pobres
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat Religiosa dels Esclaus de María i dels Pobres
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: No és un alberg convencional, és una casa de Religiosos. L'alberg està situat en una planta de l'edifici on s'alberga la Comunitat d'Esclaus de María i dels pobres. La Congregació -10 persones- atén diàriament des de la Misericòrdia a 75 interns, necessitats de tota mena les atencions. Aquest és el treball prioritari. El pelegrí disposa d'un petit recinte d'acolliment i pot descansar en ell. També pot rebre els Sagraments, participar en l'Eucaristia i rebre la Benedicció del Pelegrí. A les 19.30 se sol preparar un sopar comú per als pelegrins que vulguin compartir-la. Així mateix comparteix el sopar amb els hospitaleros, si així ho desitja.
Via de la plata
Etapa de Mèrida a Alcuéscar
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