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Via de la Plata Etapa de Mèrida a Alcuéscar

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Acolliment de Pelegrins de la Casa de la Misericòrdia d'Alcuéscar

Disponible sense connexió
107
0
Casa de beneficiencia

Avinguda d'Extremadura, 2
Alcuéscar (Càceres)

651 323 466 (No s'accepten reserves ni equipatges)

Propietat de l'alberg: Comunitat Religiosa dels Esclaus de María i dels Pobres

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat Religiosa dels Esclaus de María i dels Pobres

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: No és un alberg convencional, és una casa de Religiosos. L'alberg està situat en una planta de l'edifici on s'alberga la Comunitat d'Esclaus de María i dels pobres. La Congregació -10 persones- atén diàriament des de la Misericòrdia a 75 interns, necessitats de tota mena les atencions. Aquest és el treball prioritari. El pelegrí disposa d'un petit recinte d'acolliment i pot descansar en ell. També pot rebre els Sagraments, participar en l'Eucaristia i rebre la Benedicció del Pelegrí. A les 19.30 se sol preparar un sopar comú per als pelegrins que vulguin compartir-la. Així mateix comparteix el sopar amb els hospitaleros, si així ho desitja.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Mèrida a Alcuéscar Etapa 9

Etapa de Mèrida a Alcuéscar

km 36,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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