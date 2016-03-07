Acogida de Peregrinos de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar
Avenida de Extremadura, 2
Alcuéscar (Cáceres)
Propiedad del albergue: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: No es un albergue convencional, es una casa de Religiosos. El albergue está situado en una planta del edificio donde se alberga la Comunidad de Esclavos de María y de los pobres. La Congregación -10 personas- atiende diariamente desde la Misericordia a 75 internos, necesitados de todo tipo las atenciones. Éste es el trabajo prioritario. El peregrino dispone de un pequeño recinto de acogida y puede descansar en él. También puede recibir los Sacramentos, participar en la Eucaristía y recibir la Bendición del Peregrino. A las 19:30 se suele preparar una cena común para los peregrinos que quieran compartirla. Así mismo comparte la cena con los hospitaleros, si así lo desea.
Vía de la plata
Etapa de Mérida a Alcuéscar
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