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Via de la Plata Etapa de Mérida a Alcuéscar

Acogida de Peregrinos de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar

Disponible sin conexión
115
62
Casa de beneficiencia

Avenida de Extremadura, 2
Alcuéscar (Cáceres)

651 323 466 (No se aceptan reservas ni equipajes)

Propiedad del albergue: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: No es un albergue convencional, es una casa de Religiosos. El albergue está situado en una planta del edificio donde se alberga la Comunidad de Esclavos de María y de los pobres. La Congregación -10 personas- atiende diariamente desde la Misericordia a 75 internos, necesitados de todo tipo las atenciones. Éste es el trabajo prioritario. El peregrino dispone de un pequeño recinto de acogida y puede descansar en él. También puede recibir los Sacramentos, participar en la Eucaristía y recibir la Bendición del Peregrino. A las 19:30 se suele preparar una cena común para los peregrinos que quieran compartirla. Así mismo comparte la cena con los hospitaleros, si así lo desea.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Mérida a Alcuéscar Etapa 9

Etapa de Mérida a Alcuéscar

km 36,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
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