Acogida de Peregrinos de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar

Avenida de Extremadura, 2

Alcuéscar (Cáceres) 651 323 466 (No se aceptan reservas ni equipajes)

Propiedad del albergue: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad Religiosa de los Esclavos de María y de los Pobres

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: No es un albergue convencional, es una casa de Religiosos. El albergue está situado en una planta del edificio donde se alberga la Comunidad de Esclavos de María y de los pobres. La Congregación -10 personas- atiende diariamente desde la Misericordia a 75 internos, necesitados de todo tipo las atenciones. Éste es el trabajo prioritario. El peregrino dispone de un pequeño recinto de acogida y puede descansar en él. También puede recibir los Sacramentos, participar en la Eucaristía y recibir la Bendición del Peregrino. A las 19:30 se suele preparar una cena común para los peregrinos que quieran compartirla. Así mismo comparte la cena con los hospitaleros, si así lo desea.