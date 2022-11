Acollida de Peregrinos da Casa da Misericordia de Alcuéscar

Avenida de Estremadura, 2

Alcuéscar (Cáceres) 651 323 466 (Non se aceptan reservas nin equipaxes)

Propiedade do albergue: Comunidade Relixiosa dos Escravos de María e da Pobres

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade Relixiosa dos Escravos de María e dos Pobres

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Non é un albergue convencional, é una casa de Relixiosos. O albergue está situado nunha planta do edificio onde se alberga a Comunidade de Escravos de María e dos pobres. A Congregación -10 persoas- atende diariamente desde a Misericordia a 75 internos, necesitados de todo tipo as atencións. Este é o traballo prioritario. O peregrino dispón dun pequeno recinto de acollida e pode descansar nel. Tamén pode recibir os Sacramentos, participar na Eucaristía e recibir a Bendición do Peregrino. Ás 19:30 adóitase preparar una cea común paira os peregrinos que queiran compartila. Así mesmo comparte a cea cos hospitaleros, si así o desexa.