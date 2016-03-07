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Acollida de Peregrinos da Casa da Misericordia de Alcuéscar
Avenida de Estremadura, 2
Alcuéscar (Cáceres)
Propiedade do albergue: Comunidade Relixiosa dos Escravos de María e da Pobres
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade Relixiosa dos Escravos de María e dos Pobres
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Non é un albergue convencional, é una casa de Relixiosos. O albergue está situado nunha planta do edificio onde se alberga a Comunidade de Escravos de María e dos pobres. A Congregación -10 persoas- atende diariamente desde a Misericordia a 75 internos, necesitados de todo tipo as atencións. Este é o traballo prioritario. O peregrino dispón dun pequeno recinto de acollida e pode descansar nel. Tamén pode recibir os Sacramentos, participar na Eucaristía e recibir a Bendición do Peregrino. Ás 19:30 adóitase preparar una cea común paira os peregrinos que queiran compartila. Así mesmo comparte a cea cos hospitaleros, si así o desexa.
Vía da prata
Etapa de Mérida a Alcuéscar
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