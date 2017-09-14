Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Cruz Ferreira Aterpetxea
Matora 9, Ferreira
Ferreira (Palas de Rei-ren Concello)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isaura
Oharrak: Ez da kotarik onartzen aterpetxearen barruan, baina bai finkaren barruan. Etzaulkiak dituen lorategia du eta kanpin-dendak jartzeko aukera ematen du finkan. Eguneko platera ere zerbitzatzen dute, 8 euroren truke.
Bide Primitiboa
San Romao da Retortatik Meliderako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak