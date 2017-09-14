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Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa

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Cruz Ferreira Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue cruz ferreira

Matora 9, Ferreira
Ferreira (Palas de Rei-ren Concello)

618597822,982 178 908

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isaura

Oharrak: Ez da kotarik onartzen aterpetxearen barruan, baina bai finkaren barruan. Etzaulkiak dituen lorategia du eta kanpin-dendak jartzeko aukera ematen du finkan. Eguneko platera ere zerbitzatzen dute, 8 euroren truke.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 11

San Romao da Retortatik Meliderako etapa

km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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