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Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

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Albergue Cruz Ferreira

Dispoñible sen conexión
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Albergue cruz ferreira

A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Palas de Rei)

618 597 822,982 178 908

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isaura

Observacións: Non se admiten mascotas dentro do albergue, aínda que si dentro da leira. Dispón de xardín con tumbonas e ofrecen a posibilidade de montar tendas de campaña na leira. Tamén serven prato do día por 8 euros.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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