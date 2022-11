Albergue cruz ferreira

A Mámoa 9, Ferreira

Ferreira (Concello de Palas de Rei) 618 597 822,982 178 908 www.alberguecruzferreira.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isaura

Observacións: Non se admiten mascotas dentro do albergue, aínda que si dentro da leira. Dispón de xardín con tumbonas e ofrecen a posibilidade de montar tendas de campaña na leira. Tamén serven prato do día por 8 euros.