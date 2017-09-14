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Albergue Cruz Ferreira
A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Palas de Rei)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Isaura
Observacións: Non se admiten mascotas dentro do albergue, aínda que si dentro da leira. Dispón de xardín con tumbonas e ofrecen a posibilidade de montar tendas de campaña na leira. Tamén serven prato do día por 8 euros.
Camiño Primitivo
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
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