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Alberg Cruz Ferreira
A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Pales de Rei)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isaura
Observacions: No s'admeten mascotes dins de l'alberg, encara que sí dins de la finca. Disposa de jardí amb tumbonas i ofereixen la possibilitat de muntar tendes de campanya en la finca. També serveixen plat del dia per 8 euros.
Camí Primitiu
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
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