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Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

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Alberg Cruz Ferreira

Disponible sense connexió
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Albergue cruz ferreira

A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Pales de Rei)

618 597 822,982 178 908

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isaura

Observacions: No s'admeten mascotes dins de l'alberg, encara que sí dins de la finca. Disposa de jardí amb tumbonas i ofereixen la possibilitat de muntar tendes de campanya en la finca. També serveixen plat del dia per 8 euros.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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