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Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide

Albergue Cruz Ferreira

Disponible sin conexión
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Albergue cruz ferreira

A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Palas de Rei)

618 597 822,982 178 908

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isaura

Observaciones: No se admiten mascotas dentro del albergue, aunque sí dentro de la finca. Dispone de jardín con tumbonas y ofrecen la posibilidad de montar tiendas de campaña en la finca. También sirven plato del día por 8 euros.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao da Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao da Retorta a Melide

km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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