Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide
A Mámoa 9, Ferreira
Albergue Cruz Ferreira
Disponible sin conexión
200
A Mámoa 9, Ferreira
Ferreira (Concello de Palas de Rei)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Isaura
Observaciones: No se admiten mascotas dentro del albergue, aunque sí dentro de la finca. Dispone de jardín con tumbonas y ofrecen la posibilidad de montar tiendas de campaña en la finca. También sirven plato del día por 8 euros.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao da Retorta a Melide
km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos