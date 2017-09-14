Albergue Cruz Ferreira

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isaura

Observaciones: No se admiten mascotas dentro del albergue, aunque sí dentro de la finca. Dispone de jardín con tumbonas y ofrecen la posibilidad de montar tiendas de campaña en la finca. También sirven plato del día por 8 euros.