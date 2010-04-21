Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
Unibertsitate etorbidea (San Blas etorbidea), z/g
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Ciudad de Cáceres Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
640
Unibertsitate etorbidea (San Blas etorbidea), z/g
Cáceres (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Caceresko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Caceresko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 11
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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