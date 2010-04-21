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Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

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Ciudad de Cáceres Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
64
0
Albergue ciudad de caceres

Unibertsitate etorbidea (San Blas etorbidea), z/g
Cáceres (Caceres)

927102001 / 670360 552

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Caceresko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Caceresko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa Etapa 11

Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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