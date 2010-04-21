Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
Avenida da Universidade (Avenida San Blas), s/n
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Albergue Municipal Cidade de Cáceres
Dispoñible sen conexión
640
Avenida da Universidade (Avenida San Blas), s/n
Cáceres (Cáceres)
Propiedade do albergue: Concello de Cáceres
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cáceres
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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