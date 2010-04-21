Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
Avenida de la Universidad (Avenida San Blas), s/n
Albergue Municipal Ciudad de Cáceres
Disponible sin conexión
6914
Avenida de la Universidad (Avenida San Blas), s/n
Cáceres (Cáceres)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Cáceres
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cáceres
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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