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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Albergue Municipal Ciudad de Cáceres

Disponible sin conexión
69
14
Albergue ciudad de caceres

Avenida de la Universidad (Avenida San Blas), s/n
Cáceres (Cáceres)

927 10 20 01 / 670 360 552

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Cáceres

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cáceres

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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