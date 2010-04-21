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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

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Alberg Municipal Ciutat de Càceres

Disponible sense connexió
64
0
Albergue ciudad de caceres

Avinguda de la Universitat (Avinguda Sant Blas), s/n
Càceres (Càceres)

927 10 20 01 / 670 360 552

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Càceres

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Càceres

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

km 22,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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