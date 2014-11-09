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Zilarraren Bidea Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa

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Castilblanco de los Arroyos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
249
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Albergue de castilblanco

La Sierra urbanizazioa, z/g. Gasolindegitik 100 bat metrora
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

955 73 48 11 (Udala) - 697591983

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Castilblanco de los Arroyos

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castilblanco de los Arroyos

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioko kide boluntarioak

Oharrak: Otsailaren 1etik azaroaren 30era arte egongo da zabalik. Uztaila eta Abuztua itxita egongo dira. Udal-aterpetxeak ez du erreserbarik, inoiz ez da jakiten beteta dagoen erromesak iritsi arte, eta, beraz, ez da egia aurreko egonaldietan erromesei esaten badiete ez dagoela lekurik, aterpetxeak 28 ohe ditu, harrera egiteko eta kokatzeko nahikoa leku, erromesa iristean plazak beteta badaude, eta iristen diren ordenaren arabera betetzen badira, ospitaleak gaua pasatzeko dauden aukeren berri emango die. Segurtasun gehiago nahi izanez gero, aterpetxera bertara deitu behar da 697591983 telefono zenbakira, une horretan bertan dagoen ospitalariak artatzeko.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa Etapa 2

Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa

km 17,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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