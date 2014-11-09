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Castilblanco de los Arroyos aterpetxea
La Sierra urbanizazioa, z/g. Gasolindegitik 100 bat metrora
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Castilblanco de los Arroyos
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castilblanco de los Arroyos
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioko kide boluntarioak
Oharrak: Otsailaren 1etik azaroaren 30era arte egongo da zabalik. Uztaila eta Abuztua itxita egongo dira. Udal-aterpetxeak ez du erreserbarik, inoiz ez da jakiten beteta dagoen erromesak iritsi arte, eta, beraz, ez da egia aurreko egonaldietan erromesei esaten badiete ez dagoela lekurik, aterpetxeak 28 ohe ditu, harrera egiteko eta kokatzeko nahikoa leku, erromesa iristean plazak beteta badaude, eta iristen diren ordenaren arabera betetzen badira, ospitaleak gaua pasatzeko dauden aukeren berri emango die. Segurtasun gehiago nahi izanez gero, aterpetxera bertara deitu behar da 697591983 telefono zenbakira, une horretan bertan dagoen ospitalariak artatzeko.
Zilarraren bidea
Guillena eta Castilblanco de los Arroyos arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak