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Via da Prata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

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Albergue de Castilblanco de los Arroyos

Dispoñible sen conexión
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Albergue de castilblanco

Urbanización A Serra, s/n. A uns 100 metros da gasolineira
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

955 73 48 11 (Concello) - 697591983

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Castilblanco de los Arroyos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castilblanco de los Arroyos

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago

Observacións: Abierto desde o 1 de febreiro até o 30 de novembro. Xullo e Agosto permanecerá pecho.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

km 17,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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