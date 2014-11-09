Via da Prata Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
Urbanización A Serra, s/n. A uns 100 metros da gasolineira
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Albergue de Castilblanco de los Arroyos
Dispoñible sen conexión
2480
Urbanización A Serra, s/n. A uns 100 metros da gasolineira
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)
Propiedade do albergue: Concello de Castilblanco de los Arroyos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castilblanco de los Arroyos
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago
Observacións: Abierto desde o 1 de febreiro até o 30 de novembro. Xullo e Agosto permanecerá pecho.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 2
Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos
km 17,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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