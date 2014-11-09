Albergue de Castilblanco de los Arroyos

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones: Abierto desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre. Julio y Agosto permanecerá cerrado.El Albergue Municipal no cuenta con reservas, pero cuenta con 28 camas, suficiente espacio para que los peregrinos sean recibidos y acomodados por orden de llegada. En caso de que al llegar el peregrino ya estuvieran cubiertas las plazas, que se cubren por orden de llegada, el hospitalero le informará de las diferentes alternativas donde pernoctar y les ayudará a contactar con el hospedaje que el peregrino decida.Para más seguridad se recomienda siempre llamar al propio albergue en el número de teléfono 697591983 donde será atendido por el hospitalero/a que se encuentre en ese momento.