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Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

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Alberg de Castilblanco dels Rierols

Disponible sense connexió
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Albergue de castilblanco

Urbanització La Serra, s/n. A uns 100 metres de la gasolinera
Castilblanco dels Rierols (Sevilla)

955 73 48 11 (Ajuntament) - 697591983

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castilblanco dels Rierols

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castilblanco dels Rierols

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago

Observacions: Obert des de l'1 de febrer fins al 30 de novembre. Juliol i Agost romandrà tancat.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols Etapa 2

Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols

km 17,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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