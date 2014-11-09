Via de la Plata Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
Urbanització La Serra, s/n. A uns 100 metres de la gasolinera
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Alberg de Castilblanco dels Rierols
Disponible sense connexió
2470
Urbanització La Serra, s/n. A uns 100 metres de la gasolinera
Castilblanco dels Rierols (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castilblanco dels Rierols
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castilblanco dels Rierols
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago
Observacions: Obert des de l'1 de febrer fins al 30 de novembre. Juliol i Agost romandrà tancat.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 2
Etapa de Guillena a Castilblanco dels Rierols
km 17,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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