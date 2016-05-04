Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Campiello, 1 (lehen etxea ezkerrean)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Casa Ricardo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
930
Campiello, 1 (lehen etxea ezkerrean)
Campiello (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yaiza eta Alejandro
Oharrak: Campielloko taberna-denda (hainbat belaunalditako familia-negozioa). Ia denetarik eros daiteke: urdaitegia, frutategia, okindegia, izoztuak, etab. Baita burdindegia, drogeria eta abar ere. Tabernan gosariak, pintxoak, plater konbinatuak... Ez da maskotarik onartzen.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 4
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak