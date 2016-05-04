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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Casa Ricardo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
93
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Albergue casa ricardo

Campiello, 1 (lehen etxea ezkerrean)
Campiello (Asturias)

984240224

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yaiza eta Alejandro

Oharrak: Campielloko taberna-denda (hainbat belaunalditako familia-negozioa). Ia denetarik eros daiteke: urdaitegia, frutategia, okindegia, izoztuak, etab. Baita burdindegia, drogeria eta abar ere. Tabernan gosariak, pintxoak, plater konbinatuak... Ez da maskotarik onartzen.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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