Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Campiello, 1 (primera casa a mano izquierda)
Albergue Casa Ricardo
Disponible sin conexión
11329
Campiello, 1 (primera casa a mano izquierda)
Campiello (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Yaiza y Alejandro
Observaciones: Bar-tienda en Campiello (negocio familiar de varias generaciones) en el que se puede comprar prácticamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadería, congelados, etc. También ferretería, droguería, etc. En el bar dan desayunos, pinchos, platos combinados... No se admiten mascotas
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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