Albergue Casa Ricardo

Campiello, 1 (primera casa a mano izquierda)

Campiello (Asturias) 984240224 www.alberguecasaricardo.es

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Yaiza y Alejandro

Observaciones: Bar-tienda en Campiello (negocio familiar de varias generaciones) en el que se puede comprar prácticamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadería, congelados, etc. También ferretería, droguería, etc. En el bar dan desayunos, pinchos, platos combinados... No se admiten mascotas