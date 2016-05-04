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Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

Albergue Casa Ricardo

Disponible sin conexión
113
29
Albergue casa ricardo

Campiello, 1 (primera casa a mano izquierda)
Campiello (Asturias)

984240224

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Yaiza y Alejandro

Observaciones: Bar-tienda en Campiello (negocio familiar de varias generaciones) en el que se puede comprar prácticamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadería, congelados, etc. También ferretería, droguería, etc. En el bar dan desayunos, pinchos, platos combinados... No se admiten mascotas

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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