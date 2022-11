Albergue Casa Ricardo

Campiello, 1 (primeira casa a man esquerda)

Campiello (Asturias) 984240224 www.alberguecasaricardo.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Yaiza e Alejandro

Observacións: Bar-tenda en Campiello (negocio familiar de varias xeracións) no que se pode comprar practicamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadaría, conxelados, etc. Tamén ferraxaría, drogaría, etc. No bar dan almorzos, petiscos, pratos combinados...Non se admiten mascotas