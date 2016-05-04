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Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

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Albergue Casa Ricardo

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa ricardo

Campiello, 1 (primeira casa a man esquerda)
Campiello (Asturias)

984240224

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Yaiza e Alejandro

Observacións: Bar-tenda en Campiello (negocio familiar de varias xeracións) no que se pode comprar practicamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadaría, conxelados, etc. Tamén ferraxaría, drogaría, etc. No bar dan almorzos, petiscos, pratos combinados...Non se admiten mascotas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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