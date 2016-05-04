Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Campiello, 1 (primeira casa a man esquerda)
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Albergue Casa Ricardo
Dispoñible sen conexión
930
Campiello, 1 (primeira casa a man esquerda)
Campiello (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Yaiza e Alejandro
Observacións: Bar-tenda en Campiello (negocio familiar de varias xeracións) no que se pode comprar practicamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadaría, conxelados, etc. Tamén ferraxaría, drogaría, etc. No bar dan almorzos, petiscos, pratos combinados...Non se admiten mascotas
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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