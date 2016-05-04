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Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande

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Albergui Casa Ricardo

Disponible sense connexió
93
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Albergue casa ricardo

Campiello, 1 (primera casa a mà esquerra)
Campiello (Astúries)

984240224

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Yaiza i Alexandre

Observacions: Bar-tendeixi en Campiello (negoci familiar de diverses generacions) en el que es pot comprar pràcticament de tot: alimentació: xarcuteria, fruiteria, fleca, congelats, etc. També ferreteria, drogueria, etc. En el bar fan desdejunis, pinchos, plats combinats...No s'admeten mascotes

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola d'Allande

km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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