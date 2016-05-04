Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
Campiello, 1 (primera casa a mà esquerra)
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Albergui Casa Ricardo
Disponible sense connexió
930
Campiello, 1 (primera casa a mà esquerra)
Campiello (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Yaiza i Alexandre
Observacions: Bar-tendeixi en Campiello (negoci familiar de diverses generacions) en el que es pot comprar pràcticament de tot: alimentació: xarcuteria, fruiteria, fleca, congelats, etc. També ferreteria, drogueria, etc. En el bar fan desdejunis, pinchos, plats combinats...No s'admeten mascotes
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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