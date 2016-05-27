Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Cabruñana

Disponible sense connexió
89
0
01 albergue de cabrunana

Alt de Cabruñana. CP: 33829 (Consell de Grau)
Cabruñana (Consell de Grau. Astúries)

672 02 61 77

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grau

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Grau

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitalero telèfon 672 02 61 77

Observacions: Nota Important : No hi ha botigues o bars oberts en Cabruñana ni en els 6/7 km anteriors o posteriors, per la qual cosa es recomana que el pelegrí porti el seu menjar/begut.A causa de les obres de l'autovia l'itinerari des de Sant Joan de Villapañada va variar i passava per Cabruñana. Ara ja s'ha recuperat l'itinerari tradicional que baixa des del Freixe a Sant Marcelo i no passa per Cabruñana. Per a arribar a aquest alberg cal recórrer una mica més d'un quilòmetre des de l'alt del Freixe en direcció Cabruñana. Des de l'alberg es pot continuar l'endemà fins a enllaçar amb l'itinerari tradicional en Casas del Pont o tornar fins a l'alt del Freixe. !L'autobús que baixa a Grau té parada a uns cent metres de l'alberg!

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 1

Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies