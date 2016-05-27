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Alberg de Cabruñana
Alt de Cabruñana. CP: 33829 (Consell de Grau)
Cabruñana (Consell de Grau. Astúries)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grau
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Grau
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitalero telèfon 672 02 61 77
Observacions: Nota Important : No hi ha botigues o bars oberts en Cabruñana ni en els 6/7 km anteriors o posteriors, per la qual cosa es recomana que el pelegrí porti el seu menjar/begut.A causa de les obres de l'autovia l'itinerari des de Sant Joan de Villapañada va variar i passava per Cabruñana. Ara ja s'ha recuperat l'itinerari tradicional que baixa des del Freixe a Sant Marcelo i no passa per Cabruñana. Per a arribar a aquest alberg cal recórrer una mica més d'un quilòmetre des de l'alt del Freixe en direcció Cabruñana. Des de l'alberg es pot continuar l'endemà fins a enllaçar amb l'itinerari tradicional en Casas del Pont o tornar fins a l'alt del Freixe. !L'autobús que baixa a Grau té parada a uns cent metres de l'alberg!
Camí Primitiu
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
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