Alberg de Cabruñana

Alt de Cabruñana. CP: 33829 (Consell de Grau)

Cabruñana (Consell de Grau. Astúries) 672 02 61 77 www.ayto-grado.es

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grau

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Grau

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitalero telèfon 672 02 61 77

Observacions: Nota Important : No hi ha botigues o bars oberts en Cabruñana ni en els 6/7 km anteriors o posteriors, per la qual cosa es recomana que el pelegrí porti el seu menjar/begut.A causa de les obres de l'autovia l'itinerari des de Sant Joan de Villapañada va variar i passava per Cabruñana. Ara ja s'ha recuperat l'itinerari tradicional que baixa des del Freixe a Sant Marcelo i no passa per Cabruñana. Per a arribar a aquest alberg cal recórrer una mica més d'un quilòmetre des de l'alt del Freixe en direcció Cabruñana. Des de l'alberg es pot continuar l'endemà fins a enllaçar amb l'itinerari tradicional en Casas del Pont o tornar fins a l'alt del Freixe. !L'autobús que baixa a Grau té parada a uns cent metres de l'alberg!