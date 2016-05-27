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Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

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Cabruñanako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
90
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01 albergue de cabrunana

Cabruñanako gaina. PK: 33829 (Graduko Kontzejua)
Cabruñana (Graduko Kontzejua. Asturias

672 02 61 77

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Graduko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Graduko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitalekoa, 672 02 61 77 telefonoa

Oharrak: Ohar garrantzitsua: ez dago denda edo tabernarik irekita Kruñanan, ez aurreko edo ondorengo 6/7 km-etan; beraz, erromesak bere janaria/edaria ekartzea gomendatzen da. Autobiako obren ondorioz, San Juan de Villapañadatik doan ibilbidea aldatu egin zen eta Cabruñanatik igarotzen zen. Orain, El Fresnotik San Marcelora jaisten den eta Cabruñanatik igarotzen ez den ibilbide tradizionala berreskuratu da. Aterpetxe honetara iristeko kilometro bat baino gehiago egin behar da El Fresno gainetik, Cabruñana norabidean. Aterpetxetik hurrengo egunean jarraitu daiteke, Zubiko Etxeetan ibilbide tradizionalarekin bat egin arte edo El Fresno gainera itzuli arte. Gradura jaisten den autobusak aterpetxetik ehun bat metrora du geralekua!

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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