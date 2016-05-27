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Cabruñanako aterpetxea
Cabruñanako gaina. PK: 33829 (Graduko Kontzejua)
Cabruñana (Graduko Kontzejua. Asturias
Aterpetxearen jabegoa: Graduko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Graduko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitalekoa, 672 02 61 77 telefonoa
Oharrak: Ohar garrantzitsua: ez dago denda edo tabernarik irekita Kruñanan, ez aurreko edo ondorengo 6/7 km-etan; beraz, erromesak bere janaria/edaria ekartzea gomendatzen da. Autobiako obren ondorioz, San Juan de Villapañadatik doan ibilbidea aldatu egin zen eta Cabruñanatik igarotzen zen. Orain, El Fresnotik San Marcelora jaisten den eta Cabruñanatik igarotzen ez den ibilbide tradizionala berreskuratu da. Aterpetxe honetara iristeko kilometro bat baino gehiago egin behar da El Fresno gainetik, Cabruñana norabidean. Aterpetxetik hurrengo egunean jarraitu daiteke, Zubiko Etxeetan ibilbide tradizionalarekin bat egin arte edo El Fresno gainera itzuli arte. Gradura jaisten den autobusak aterpetxetik ehun bat metrora du geralekua!
Bide Primitiboa
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
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