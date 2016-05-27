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Albergue de Cabruñana
Alto de Cabruñana. CP: 33829 (Concello de Grao)
Cabruñana (Concello de Grao. Asturias)
Propiedade do albergue: Concello de Grao
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Grao
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitalero teléfono 672 02 61 77
Observacións: Nota Importante : Non hai tendas ou bares abertos en Cabruñana nin nos 6/7 km anteriores ou posteriores, polo que se recomenda que o peregrino traia a súa comida/bebida.Debido ás obras da autovía o itinerario desde San Juan de Villapañada variou e pasaba por Cabruñana. Agora xa se recuperou o itinerario tradicional que baixa desde El Fresno a San Marcelo e non pasa por Cabruñana. Paira chegar a leste albergue hai que percorrer algo máis dun quilómetro desde o alto del Fresno en dirección Cabruñana. Desde o albergue pódese continuar ao día seguinte até enlazar co itinerario tradicional en Casas da Ponte ou regresar até o alto del Fresno. !O autobús que baixa a Grao ten parada a uns cen metros do albergue!
Camiño Primitivo
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
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