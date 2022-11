Albergue de Cabruñana

Alto de Cabruñana. CP: 33829 (Concello de Grao)

Cabruñana (Concello de Grao. Asturias) 672 02 61 77 www.ayto-grado.es

Propiedade do albergue: Concello de Grao

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Grao

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitalero teléfono 672 02 61 77

Observacións: Nota Importante : Non hai tendas ou bares abertos en Cabruñana nin nos 6/7 km anteriores ou posteriores, polo que se recomenda que o peregrino traia a súa comida/bebida.Debido ás obras da autovía o itinerario desde San Juan de Villapañada variou e pasaba por Cabruñana. Agora xa se recuperou o itinerario tradicional que baixa desde El Fresno a San Marcelo e non pasa por Cabruñana. Paira chegar a leste albergue hai que percorrer algo máis dun quilómetro desde o alto del Fresno en dirección Cabruñana. Desde o albergue pódese continuar ao día seguinte até enlazar co itinerario tradicional en Casas da Ponte ou regresar até o alto del Fresno. !O autobús que baixa a Grao ten parada a uns cen metros do albergue!