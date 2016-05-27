Albergue de Cabruñana

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Grado

Persona encargada de atender el albergue: Hospitalero teléfono 672 02 61 77

Observaciones: Nota Importante : No hay tiendas o bares abiertos en Cabruñana ni en los 6/7 km anteriores o posteriores, por lo que se recomienda que el peregrino traiga su comida/bebida. Debido a las obras de la autovía el itinerario desde San Juan de Villapañada varió y pasaba por Cabruñana. Ahora ya se ha recuperado el itinerario tradicional que baja desde El Fresno a San Marcelo y no pasa por Cabruñana. Para llegar a este albergue hay que recorrer algo más de un kilómetro desde el alto de El Fresno en dirección Cabruñana. Desde el albergue se puede continuar al día siguiente hasta enlazar con el itinerario tradicional en Casas del Puente o regresar hasta el alto de El Fresno. !El autobús que baja a Grado tiene parada a unos cien metros del albergue!