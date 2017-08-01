Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Estrada dA Coruña, 20
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Refuxio Pequeno Potala
Dispoñible sen conexión
4410
Estrada dA Coruña, 20
Ruitelán (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Luís Miguel Berlana e Carlos García
Observacións: Queda suspendido o servizo de masaxes.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo