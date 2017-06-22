Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Rúa do Peregrino, 11
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Albergue Villamartín
Dispoñible sen conexión
4940
Rúa do Peregrino, 11
Portomarín (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro Rodríguez
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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