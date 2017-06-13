Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Rúa do Carme, 18
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Albergue Ou Botafumeiro
Dispoñible sen conexión
2140
Rúa do Carme, 18
Arzúa
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ruben
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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