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Camiño do Norte Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo

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Albergue O Peregrin

Dispoñible sen conexión
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Albergue el peregrin

Profesor Pérez Pimentel, 251 baixo (xunto ao Camiño)
Xixón (Asturias)

652 767 601

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Carlos Ramos

Observacións: Habitacións con TV, sabas, toallas e todo o necesario para o aseo. Internet gratuíto e xardín privado. Recollida de mochilas no albergue anterior (mínimo 3 mochilas por 4 euros cada unha).

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo

km 34,3
Tempo 09H 15’
Dificultade alta
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