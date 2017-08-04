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Albergue O Peregrin
Profesor Pérez Pimentel, 251 baixo (xunto ao Camiño)
Xixón (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Carlos Ramos
Observacións: Habitacións con TV, sabas, toallas e todo o necesario para o aseo. Internet gratuíto e xardín privado. Recollida de mochilas no albergue anterior (mínimo 3 mochilas por 4 euros cada unha).
Camiño do Norte
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
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