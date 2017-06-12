Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
Liñares
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Albergue Linar do Rei
Dispoñible sen conexión
9430
Liñares
Liñares (Concello de Pedrafita do Cebreiro)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Erica
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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