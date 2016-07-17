Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ San Marcial, 6
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Albergue de Peregrinos Sancho III - A Xudaría
Dispoñible sen conexión
1090
C/ San Marcial, 6
Nájera (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Teodoro Ochoa
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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