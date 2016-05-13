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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue Cabo dá Vila

Dispoñible sen conexión
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Albergue cabo da vila

Avenida da Coruña, 13, baixo
Fisterra (A Coruña)

607 735 474, 981 74 04 54

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Alejandra Benlloch

Observacións:

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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