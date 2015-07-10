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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue As Fadas

Dispoñible sen conexión
32
0
El albergue de ada

C/ Real, 42
Reliegos de Mátalas

620 547 454 / 987 31 79 15

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Filipa Magalhães

Observacións: Cea vegetariana (10€); almorzo (5€).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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