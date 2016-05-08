Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue A Casa dá Fonte

Dispoñible sen conexión
67
0
Albergue a casa da fonte

Rúa de Arriba, 36
Cee (A Coruña)

981 746 663, 699 242 711

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Guzmán e María

Observacións:

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue A Casa dá Fonte

Ver todo

Envía túas fotografías!