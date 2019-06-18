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Irundik Hernanirako etapa
Done Jakue zubiko bidearen hasiera ofiziala, Frantziako mugan
Etapari buruzko informazioa 1: Irundik Hernanirako etapa
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Etapako interesguneak 1: Irundik Hernanirako etapa
Ibilbidea
Izan ere, gure asmoa Iparraldeko Bideari ekitea da, Kantauri itsasertzarekin topo egin ahal izateko, edo Barneko Bideari ekitea. Gure kasuan bezala, tradizioaren arabera, Bidasoa ibaiaren estuarioa gainditzen duen Santiago zubi mugatuaren gaineko pasabideak egin behar dira. Lehenengo biribilgunean, ezkerrera biratu eta Real Union pasealekura joan behar da. Pasealeku hori ibaiaren ertzera doa, ia itsasokoa den paisaia batean: kaioak, itsasontzi txikiak - horietako batzuk bere eskeletora murriztuta - eta goizaldeko nabigatzaileak. Konpainia atsegin hau Santiago auzora joateko utzi dugu. XIX. mendera arte, urek estalitako eremu horretan, Junkaleko Andre Mariaren elizara iritsiko gara. Eliza gotikoa da, hiru nabekoa, eta portada barrokoa du, Ama Birjinaren neurri preziatua gordetzen duena. Eliza inguratu eta Junkaleko plazatxotik Eskoleta kaleko eskailerak igoko ditugu, San Martzial alardearen kantinera irudikatzen duen brontzezko irudi baten ondotik pasatuz. Ondoren, ezkerrera egingo dugu Kolon pasealekua zeharkatzeko, Arbelaiz jauregiaren ondoan, eta Irungo Udalerantz joko dugu. Fatxada ezkerretara utzita, Kale Nagusira iritsiko gara (karrika Nagusia euskaraz), eta lehenengo kale-ahoan, eskuinetara, Kostaldeko edo Iparraldeko Biderantz (1,7. km). Guk kasurik egiten ez diogu, Kale Nagusian gora egiten dugu aurrez aurre, eta oinezkoentzako pasabide bat egin ondoren, udal-liburutegiko eraikin dotorearen ondora pasatzen gara, eta, aurrerago, kiroldegiaren ondoan. Puntu horretan, ezkerretara egiten dugu pixka bat behera. Seinale, semaforo eta eraikinen itsaso batean oso erraza da galtzea, eta Elizatxo hiribidetik jarraitu beharko dugu Bentak auzorantz. Galizian dauden mugarrien antzeko mugarri baten gainean margotutako gezi hori bati esker, ezkerretara egingo dugu Belitz kalea zeharkatzeko (2,6 km). Horrek A-8 autobidera garamatza. Une horretan, hirigune aspergarria amaitzen da, eta zelai eta baserrien zati atseginago bati uzten dio. Asfaltatutako pistatik 150 metro igo ondoren, eskuinetara hormigoizko beste baten bidez desbideratuko gara, eta A-8ak hiriaren landa-bizimodua, industrialdeetako baserriak eta lantegietako lan-eremuko lanak bereizten dituen eszena bat irekiko digu. Bi errealitate kontrajarri, aspaldi askok partekatu behar dituztenak bizirik irauteko. Hala, Eusko Jaurlaritzaren zurezko seinale batek (Donejakue Bidea / Camino de Santiago) 6,9 kilometro egiten dituen bidegurutze batera iritsiko gara. Ezkerretik jarraitu eta berehala Altzubideko Errota (4. km) baserriaren ondotik pasatuko gara. Urdiñegiko errekaren bideari jarraitzen dion bidetik urruntzen gara, haritz autoktonoen, amerikarren eta gaztainondoen ondoan. Trazadurak erreka zeharkatzera garamatza (5,1 km), bideari berriro heltzeko eta alanbre hesiaren ondoan dagoen zelai bateraino iristeko. Nabe baten ondoren, pista batetik segituko dugu, GI-3452 (6. km) errepidera ateratzeko. Errepide horrek bostehun metro eskasean utziko digu bere bazterbide hutsala. Errepidea ezkerretik utziko dugu, Olaberria auzoko herri txiki batera doan pista hartzeko. Kolore berdeko postontzi bereizgarriekin agurtzen gara, betiere iragaite gehien duten bideen ondoan kokatuak, postariek kontutik jipoi gehiago eman beharrik izan ez dezaten. Ondoren, desegite baten ondotik pasatuko gara, eta, ondoren, Iturburu, Telleria eta Txirripa baserriak. Azken horren ondoren, aldapa bat egingo dugu, eta, horren atzean, Gurutze ikusiko dugu, Oiartzungo auzo bat (8,6 km). Gurutzean GI-2131ren ondoan jarraituko dugu 50 metroz, eta eskuinetik utziko dugu, Pintoko errekaren ondoko bide batetik jaisteko. Jaitsieraren amaieran, errekarantz jarraitu beharrean, ezkerretara egingo dugu, eta zementuzko pista bateraino igotzen hasiko gara. Pista hori ez dugu utziko (basoan zehar eskuinetara sartzen diren bidezidorren marka zuri eta horiak ez jarraitzea), Oiartzungo ikuspegi zoragarriarekin lotu eta gozatu arte. Garai bateko erromesen ospitalea, Manuel Lekuona liburutegian berregina, eta Lartaungo San Esteban eliza gotikoa, Udaletxeko plazara iristeko (10,8. km). Eskuinetik jarraitu, Manuel Lekuona kaletik, eta zuzen jaitsi (seinaleak oso zuzenak dira), biribilgune bat pasa Oiartzun ibaiaren gaineko zubira iristeko eta Iturriotz auzora iristeko (11,8 km). XVI. mendeko Iturriotz dorrea ezkerretara utzi eta zementuzko pista batetik agurtuko gara. Zenbait desbideraketaren ondoren, pista utzi, zuhaiztian sartu eta Arbide erreka zeharkatzeko (Erne ibili pasabide horren ondoren seinaleak jartzean). Bigarren aldiz jantzi behar badugu, ez goaz zuzen). Errekaren atzetik pista batera doan bidexka batetik igotzen gara. Pista hori segituan utzi eta beste pista batera iritsiko gara. Seinale batek 10,5 kilometro egiten ditu Astigarragara. Harizti-gaztainondoa inguratuz jaitsiko gara, eta Sorozarreta baserriaren ondotik pasatuko gara. Baserri hori ferra-bihurgune baten ondoan dago. Erreka bat gurutzatu ondoren, birikak berriro aktibatuko ditugu inguruan dagoen aldapa aurrean. Alde batera borda bat utzi eta eskuinera biratuko dugu pista batera iristeko. Gero, ezkerrera egin, eta Añarre Zarra landa-etxeraino (15. km) joan. Pista beretik jarraituko dugu 350 metroan, eta, Oiarzabal baserriaren ondoan, pinuen eta eukaliptoen artean dagoen bidea hartuko dugu. Zuzen jarraitu behar dugu, aurkituko ditugun gezi horiak ia nuluak eta higatuak ikusita. Goi-tentsioko dorre batera iritsiko gara, eta, ondoren, Borda Berrira eta Listorreta jolas-eremura, Aiako Harrietako parke naturaleko atea (16,7 km). Tabernatik, hurrengo mugarria ikusteko, ez da merenderorantz zuzen jarraitu behar, eskuineko aparkalekuraino joan eta pista asfaltatua hartu behar da. Ehun metro besterik ez, jaisten den bide batetik eskuinera joateko (oso ur irristakorrarekin), eremu lau bateraino. Han, errekatxo bat zeharkatuko dugu, eta, nola ez, berriro ere, sendatzen den eta Fransilla Berriraino iristen den bide batetik (18,3 km). Errepide batera irten, eskuinetik jarraitu eta berehala ezkerretik utzi, eta ezkerretara jarraitu (batzuetan asko kostatzen da egurrezko mugarriak ikustea) gorantz doan pistatik. Hainbat bidegurutze eta atsedenik ematen ez duen ibilbide bat espero ditugu, baina azken zatian, egunak uzten badu, Kantauri itsasoa eta hurbileko Donostia ikusiko ditugu. Trazadurak alde batera uzten du Santiagomendiko ermita, baina ehun metro baino ez ditugu utzi behar hara iristeko, panoramikaz gozatzeko eta 296 metroko altueran arnasa hartzeko, etapako kotarik altuenean (20,6 km). Ondo deskantsatuta, Santiagomendi bide asfaltatutik utziko dugu, orain bi aukera daude, asfaltoz jarraitu Astigarragaraino. Aukera hori gomendagarria da txirrindularientzat edo euri asko egiten duen egunetan. Bestela, ezkerretara egingo dugu bidexka bat hartzeko, eta handik behera egingo dugu. Bidezidor hori, laster, trocha bihurtuko da, arantzaz inguratuta eta harri asko dituela, eta pista asfaltaturaino jaitsiko da. Ezkerretik hartuko dugu lehenengo bidegurutzean eskuinera biratzeko eta Artola sagardotegira iristeko. Hemendik Astigarragara, laster gure oinpean, ibilaldi erosoa da. Bi aukerak antzekoak dira distantzian, eta seinaleztatuta daude. Hirigunean, seinale batek oraindik Kostaldeko Biderantz desbideratzeko aukera ematen du, baina guk Ergobia eta Hernanirantz egiten dugu (23,6. km). Ergobia auzoa igaro ondoren, eskuinera egingo dugu, Urumea ibaiaren gaineko zubia zeharkatzeko. Jarraian, trenbide-pasagunearen aurretik, bihurgunea ezkerrerantz egingo dugu, eta trenbideak eta industria-nabeak zeharkatuko ditugu. Aurrerago, eskuinerantz biratuz gero, lurrazpiko pasabidera iritsiko gara (begi bat buruarekin, 1,30eko altuera baino ez du), eta arriskurik gabe gaindituko ditugu. Ezkerretik jarraitu, errepidearen ondoan, Florida auzoa zeharkatuz, Hernángo atarikoa. Etaparik gabeko herria da Zinkoene plazatik sartu eta Kale Nagusia (Kale Nagusia) hartu eta Gudarien plazaraino iritsiko gara. Hor daude Udala eta San Juan Bataiatzailearen eliza (26,6. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak