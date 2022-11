Etapa de Irún a Hernani

El itinerario

Ya sea nuestra intención iniciar el Camino del Norte en pos del encuentro con el litoral cantábrico o emprender el solitario y aún poco conocido Camino del Interior, como es nuestro caso, la tradición exige iniciar los pasos sobre el fronterizo puente de Santiago que salva el estuario del río Bidasoa. En la primera rotonda hay que girar a la izquierda e ir hacia el paseo del Real Unión que avanza a orillas del río, en un paisaje casi marítimo poblado de gaviotas, pequeñas embarcaciones - algunas de ellas reducidas a su esqueleto - y madrugadores navegantes. Dejamos esta agradable compañía para acceder al barrio de Santiago, zona cubierta por las aguas hasta el siglo XIX que nos lleva hasta la iglesia de Nuestra Señora del Juncal, gótica, de tres naves y portada barroca que guarda una preciada talla de la Virgen. Rodeamos la iglesia y desde la plazoleta del Juncal subimos las escaleras de la calle Eskoleta, pasando junto a una figura de bronce que representa a una cantinera del alarde de San Marcial. Después torcemos a la izquierda para cruzar el paseo de Colón, junto al palacio de Arbelaiz, y nos dirigimos hacia el Ayuntamiento de Irún. Dejando su fachada a mano izquierda accedemos a la calle Mayor (karrika Nagusia en euskera), y en la primera bocacalle a la derecha encontramos el desvío hacia el Camino de la Costa o del Norte (Km 1,7). Nosotros hacemos caso omiso, ascendemos de frente por la calle Mayor y tras un paso de peatones pasamos al lado del bonito edificio de la biblioteca municipal y más adelante junto al polideportivo, punto en el giramos a la izquierda en ligero descenso. En un mar de señales, semáforos y edificios es muy fácil perderse y deberemos continuar por la avenida de Elizatxo en dirección al barrio de Ventas. Gracias a una oportuna flecha amarilla pintada sobre un mojón jacobeo, similar a los que abundan en Galicia, giramos a la izquierda para cruzar la avenida y seguir por la ascendente calle Belitz (Km 2,6). Ésta nos lleva a pasar sobre la autopista A-8, momento esperado que pone fin al tedioso núcleo urbano y que cede a un tramo más ameno de prados y caseríos. Tras subir 150 metros por pista asfaltada nos desviamos a la derecha por otra de hormigón, abriéndose ante nosotros una escena donde la A-8 separa el modo de vida rural del urbano, los caseríos de los polígonos industriales y las faenas del campo del trabajo en fábricas. Dos realidades opuestas que ya hace tiempo muchos tienen que compartir para sobrevivir. Así llegamos a un cruce donde una señal de madera del Gobierno Vasco (con la inscripción Donejakue Bidea / Camino de Santiago) nos marca 6,9 kilómetros hasta Oiartzun. Seguimos por la izquierda y de inmediato pasamos junto al caserío Altzubideko Errota (Km 4). Nos alejamos por un camino que sigue el curso de la regata Urdiñegiko y que transita junto a robles autóctonos y americanos y castaños. El trazado nos lleva a cruzar la regata (Km 5,1) para retomar el camino y llegar hasta un prado que recorremos junto a la alambrada. Tras una nave continuamos brevemente por pista para salir a la carretera GI-3452 (Km 6), que nos cede su insignificante arcén durante escasos quinientos metros. Dejamos la carretera por la izquierda para coger una pista que lleva a una zona de poblamiento diseminado perteneciente al barrio de Olaberria. Nos saluda con los característicos buzones de color verde, siempre situados junto a las vías de más tránsito para que los carteros no tengan que darse más palizas de la cuenta. A continuación pasamos junto a un desguace y de seguido por los caseríos Iturburu, Telleria y Txirripa. Tras éste último acometemos un repecho tras el que se puede ver ya Gurutze, barrio del municipio de Oiartzun al que llegamos posteriormente (Km 8,6). En Gurutze seguimos durante 50 metros junto a la GI-2131 y la abandonamos por la derecha para bajar por un camino junto a la regata Pintoko. Al final del descenso, en lugar de seguir hacia la regata, torcemos a la izquierda y comenzamos a subir hasta una pista de cemento que no dejaremos (no seguir las marcas blancas y amarillas de sendero que se internan a la derecha por el bosque) hasta coronar y deleitarnos con la magnífica vista de Oiartzun. Pasamos el antiguo hospital de peregrinos, reconvertido en la biblioteca Manuel Lekuona, y la gótica iglesia de San Esteban de Lartaun para llegar a la plaza del Ayuntamiento (Km 10,8). Seguimos por la derecha, por la calle Manuel Lekuona, y siempre recto descendemos (la señalización es muy justa), pasando una rotonda para llegar al puente sobre el río Oiartzun y acceder al barrio Iturriotz (Km 11,8). Dejamos a mano izquierda la torre de Iturriotz del siglo XVI y nos despedimos del núcleo por una pista de cemento. Tras varios desvíos dejamos la pista para internarnos en el arbolado y cruzar la regata Arbide (Muy atentos a la señalización tras este paso. Si tenemos que vadearla una segunda vez no vamos en la dirección correcta). Tras el arroyo subimos por una senda que desemboca en una pista, la cual dejamos acto seguido para coger un camino que nos lleva a su vez a otra pista por la que ascendemos hasta un collado. Aquí una señal marca 10,5 kilómetros a Astigarraga. Bajamos rodeando el castaño robledal y pasamos junto al caserío Sorozarreta, que se encuentra junto a una curva en herradura. Tras cruzar un arroyo activamos de nuevo los pulmones ante el repecho que se avecina. Dejamos una borda a un lado y giramos a la derecha para acceder a una pista. Después giramos a la izquierda y avanzamos hasta la casa rural Añarre Zarra (Km 15). Retomamos la marcha por la misma pista durante 350 metros y, junto al caserío Oiarzabal, cogemos un camino que se interna entre pinos y eucaliptos y que debemos seguir recto fiándonos de las casi nulas y desgastadas flechas amarillas que encontraremos. Llegaremos hasta una torre de alta tensión y de seguido a Borda Berri y al área recreativa Listorreta, puerta del parque natural de Peñas de Aia (Km 16,7). Desde el bar, para ver el siguiente mojón, no hay que seguir recto hacia el merendero sino avanzar hasta el aparcamiento de la derecha y tomar la pista asfaltada. Sólo durante cien metros para desviarnos a la derecha por un camino que desciende (con agua muy resbaladizo) hasta una zona llana donde cruzamos un riachuelo para, como no, volver a subir por un camino que curvea y alcanza Fransilla Berri (Km 18,3). Salimos a una carretera, que seguimos por la derecha y dejamos de inmediato por la izquierda, para continuar a mano izquierda (a veces cuesta mucho ver los mojones de madera) por la pista que asciende. Nos esperan varios cruces y un trayecto que no aporta ya respiro pero que en su parte final, si el día lo permite, nos ofrece una vista del Cantábrico y la cercana San Sebastián. El trazado deja a un lado la ermita de Santiagomendi, pero sólo tenemos que ceder cien metros para llegar hasta ella, disfrutar de la panorámica y respirar aliviados a 296 metros de altitud, la cota más alta de la etapa (Km 20,6). Bien descansados, dejamos Santiagomendi por la pista asfaltada, aquí ahora hay dos opciones, seguir por asfalto hasta Astigarraga, esta opción es recomendable para ciclistas o días de lluvia intensa, o bien nos desviamos a la izquierda para coger una senda por la que iniciaremos el descenso que pronto se convierte en una trocha rodeada de espinos y con gran cantidad de piedras que baja en picado hasta una pista asfaltada. La tomamos por la izquierda para girar a la derecha en el primer cruce y llegar hasta la sidrería Artola. De aquí hasta Astigarraga, en breve bajo nuestros pies, es un cómodo paseo. Las dos opciones son parecidas en distancia y están señalizadas. Ya en el casco urbano una señal aún permite desviarse hacia el Camino de la Costa, pero nosotros tiramos en dirección a Ergobia y Hernani (Km 23,6). Pasado el barrio de Ergobia torcemos a la derecha para cruzar el puente sobre el río Urumea. Seguidamente, antes del paso a nivel, hacemos la curva hacia la izquierda y avanzamos flanqueados por las vías del tren y naves industriales. Más adelante, un giro a la derecha nos lleva hasta un paso subterráneo bajo las vías (ojo con la cabeza, sólo mide 1,30 de altura) que permite salvarlas sin peligro. Continuamos por la izquierda junto a la carretera pasando por el barrio de la Florida, antesala de Hernán, localidad fin de etapa a la que entramos por la plaza Zinkoene para coger la calle Mayor (Kale Nagusia) y llegar hasta la plaza Gudarien, donde se encuentra el Ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista (Km 26,6).