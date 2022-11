Etapa de Irún a Hernani

O itinerario

Xa sexa a nosa intención iniciar o Camiño do Norte en pos do encontro co litoral cantábrico ou emprender o solitario e aínda pouco coñecido Camiño do Interior, como é o noso caso, a tradición esixe iniciar os pasos sobre a fronteiriza ponte de Santiago que salva o estuario do río Bidasoa. Na primeira rotonda hai que virar á esquerda e ir cara ao paseo da Real Unión que avanza a beiras do río, nunha paisaxe case marítima poboado de gaivotas, pequenas embarcacións - algunhas delas reducidas ao seu esqueleto - e madrugadores navegantes. Deixamos esta agradable compañía paira acceder ao barrio de Santiago, zona cuberta polas augas até o século XIX que nos leva até a igrexa da nosa Señora do Juncal, gótica, de tres naves e portada barroca que garda una prezada talla da Virxe. Rodeamos a igrexa e desde a plazoleta do Juncal subimos as escaleiras da rúa Eskoleta, pasando xunto a una figura de bronce que representa a unha cantinera do alarde de San Marcial. Despois torcemos á esquerda paira cruzar o paseo de Colón, xunto ao palacio de Arbelaiz, e dirixímonos cara ao Concello de Irún. Deixando a súa fachada a man esquerda accedemos á rúa Maior (karrika Nagusia en eúscaro), e na primeira bocacalle á dereita atopamos o desvío cara ao Camiño da Costa ou do Norte (Km 1,7).Nós facemos caso omiso, ascendemos de fronte pola rúa Maior e tras un paso de peóns pasamos á beira do bonito edificio da biblioteca municipal e máis adiante xunto ao polideportivo, punto no viramos á esquerda en lixeiro descenso. Nun mar de sinais, semáforos e edificios é moi fácil perder e deberemos continuar pola avenida de Elizatxo en dirección ao barrio de Vendas. Grazas a una oportuna frecha amarela pintada sobre unha mouteira xacobea, similar aos que abundan en Galicia, viramos á esquerda paira cruzar a avenida e seguir pola ascendente rúa Belitz (Km 2,6). Esta lévanos a pasar sobre a autoestrada A-8, momento esperado que pon fin ao tedioso núcleo urbano e que cede a un tramo máis ameno de prados e caseríos. Tras subir 150 metros por pista asfaltada desviámonos á dereita por outra de formigón, abrir ante nós una escena onde a A-8 separa o modo de vida rural do urbano, os caseríos dos polígonos industriais e as faenas do campo do traballo en fábricas. Dúas realidades opostas que xa hai tempo moitos teñen que compartir paira sobrevivir. Así chegamos a un cruzamento onde una sinal de madeira do Goberno Vasco (coa inscrición Donejakue Bidea / Camiño de Santiago) márcanos 6,9 quilómetros até Oiartzun. Seguimos pola esquerda e de inmediato pasamos xunto ao caserío Altzubideko Errota (Km 4).Afastámonos por un camiño que segue o curso da regata Urdiñegiko e que transita xunto a carballos autóctonos e americanos e castiñeiros. O trazado lévanos a cruzar a regata (Km 5,1) paira retomar o camiño e chegar até un prado que percorremos xunto ao aramado. Tras unha nave continuamos brevemente por pista paira saír á estrada GI-3452 (Km 6), que nos cede a súa insignificante beiravía durante escasos cincocentos metros. Deixamos a estrada pola esquerda paira coller una pista que leva a unha zona de poblamiento diseminado pertencente ao barrio de Olaberria. Saúdanos coas características caixas de correos de cor verde, sempre situados xunto ás vías de máis tránsito para que os carteiros non teñan que dar máis malleiras da conta. A continuación pasamos xunto a un despezamento e de seguido polos caseríos Iturburu, Telleria e Txirripa. Tras este último acometemos un repecho tras o que se pode ver xa Gurutze, barrio do municipio de Oiartzun ao que chegamos posteriormente (Km 8,6). En Gurutze seguimos durante 50 metros xunto á GI-2131 e abandonámola pola dereita paira baixar por un camiño xunto á regata Pintoko. Ao final do descenso, en lugar de seguir cara á regata, torcemos á esquerda e comezamos a subir até unha pista de cemento que non deixaremos (non seguir as marcas brancas e amarelas de carreiro que se internan á dereita polo bosque) até coroar e deleitarnos coa magnífica vista de Oiartzun. Pasamos o antigo hospital de peregrinos, reconvertido na biblioteca Manuel Lekuona, e a gótica igrexa de San Esteban de Lartaun paira chegar á praza do Concello (Km 10,8).Seguimos pola dereita, pola rúa Manuel Lekuona, e sempre recto descendemos (a sinalización é moi xusta), pasando una rotonda paira chegar á ponte sobre o río Oiartzun e acceder ao barrio Iturriotz (Km 11,8). Deixamos a man esquerda a torre de Iturriotz do século XVI e despedímonos do núcleo por unha pista de cemento. Tras varios desvíos deixamos a pista paira internarnos no arboledo e cruzar a regata Arbide (Moi atentos á sinalización tras este paso. Se temos que vadearla una segunda vez non imos na dirección correcta). Tras o arroio subimos por unha senda que desemboca nunha pista, a cal deixamos acto seguido paira coller un camiño que nos leva á súa vez a outra pista pola que ascendemos até un collado. Aquí una sinal marca 10,5 quilómetros a Astigarraga. Baixamos rodeando o castiñeiro robledal e pasamos xunto ao caserío Sorozarreta, que se atopa xunto a una curva en ferradura. Tras cruzar un arroio activamos de novo os pulmóns ante o repecho que se aveciña. Deixamos una borda ao carón e viramos á dereita paira acceder a unha pista. Despois viramos á esquerda e avanzamos até a casa rural Añarre Zarra (Km 15).Retomamos a marcha pola mesma pista durante 350 metros e, xunto ao caserío Oiarzabal, collemos un camiño que se interna entre piñeiros e eucaliptos e que debemos seguir recto fiándonos das case nulas e desgastadas frechas amarelas que atoparemos. Chegaremos até unha torre de alta tensión e de seguido a Borda Berri e á área recreativa Listorreta, porta do parque natural de Penas de Aia (Km 16,7). Desde o bar, paira ver a seguinte mouteira, non hai que seguir recto cara ao merendero senón avanzar até o aparcadoiro da dereita e tomar a pista asfaltada. Só durante cen metros paira desviarnos á dereita por un camiño que descende (con auga moi esvaradío) até unha zona chaira onde cruzamos un regato paira, como non, volver subir por un camiño que curvea e alcanza Fransilla Berri (Km 18,3). Saímos a unha estrada, que seguimos pola dereita e deixamos de inmediato pola esquerda, paira continuar a man esquerda (ás veces custa moito ver as mouteiras de madeira) pola pista que ascende. Espérannos varias cruces e un traxecto que non achega xa respiro pero que no seu parte final, se o día permíteo, ofrécenos una vista do Cantábrico e a próxima San Sebastián. O trazado deixa ao carón a ermida de Santiagomendi, pero só temos que ceder cen metros paira chegar até ela, gozar da panorámica e respirar aliviados a 296 metros de altitude, a cota máis alta da etapa (Km 20,6).Ben descansados, deixamos Santiagomendi pola pista asfaltada, aquí agora hai dúas opcións, seguir por asfalto até Astigarraga, esta opción é recomendable paira ciclistas ou días de choiva intensa, ou ben nos desviamos á esquerda paira coller una senda pola que iniciaremos o descenso que pronto se converte nunha trocha rodeada de espinos e con gran cantidade de pedras que baixa en picado até unha pista asfaltada. Tomámola pola esquerda paira virar á dereita no primeiro cruzamento e chegar até a sidrería Artola. De aquí até Astigarraga, en breve baixo os nosos pés, é un cómodo paseo. As dúas opcións son parecidas en distancia e están sinalizadas. Xa no centro urbano una sinal aínda permite desviar cara ao Camiño da Costa, pero nós tiramos en dirección a Ergobia e Hernani (Km 23,6).Pasado o barrio de Ergobia torcemos á dereita paira cruzar a ponte sobre o río Urumea. Seguidamente, antes do paso a nivel, facemos a curva cara á esquerda e avanzamos flanqueados polas vías do tren e naves industriais. Máis adiante, un xiro á dereita lévanos até un paso subterráneo baixo as vías (ollo coa cabeza, só mide 1,30 de altura) que permite salvalas sen perigo. Continuamos pola esquerda xunto á estrada pasando polo barrio da Florida, antesala de Hernán, localidade fin de etapa á que entramos pola praza Zinkoene paira coller a rúa Maior (Kale Nagusia) e chegar até a praza Gudarien, onde se atopa o Concello e a igrexa de San Juan Bautista (Km 26,6).