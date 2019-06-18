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Harotik Santo Domingorako etapa
Kilometrajeagatik eta orografiagatik, etapa leunenetako bat da.
Etapari buruzko informazioa 8: Harotik Santo Domingorako etapa
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Etapako interesguneak 8: Harotik Santo Domingorako etapa
Ibilbidea
Atzoko pasabideetatik Bartolomé Cossio plazaraino itzuliko gara, eta ezkerretara egingo dugu biribilgunera iristean (erreferentzia gisa, eskuinetara utziko dugu, espaloiaren beste aldean, epaitegien eraikin pintoreskoa), San Millán de la Cogolla etorbidea, Zarratongo errepidea, aurrerago hartzeko. Eskuinetara, Haroko zezen-plaza dago, eta, beti zuzen, etorbidetik, eta elkarri itsatsita, Errioxa Garaiko herri hau uzten dugu pixkanaka. Irteeran hiribidea LR-203 errepide bihurtzen da. Bere bazterbidean aurrera egingo dugu, eta 2. eta 3. kilometro-puntuen artean AP-68 autobidetik pasatuko gara. Ondoren, errepidea eskuinetik utziko dugu pista bat hartzeko (2,7 km). Autobidearekiko paraleloan, hirurehun metro egin, eta beste partzela-pista batetik ezkerrera egingo dugu, bidexken arteko aldapa bati aurre egiteko. Desnibel txikia gaindituta, sakontasunez betetako panoramika bikaina ikus dezakegu. Egun bakan batean, etapako lehen herritik Demanda mendilerroa azkenekoraino eta atzean, San Lorenzo tontorraren silueta ikus daiteke, 2.200 metroko hesia aise gaindituz. Laster, N-232 errepideak moztuko du pista. Errepide hori zuzenean gurutzatu dezakegu gure ardurapean, edo bostehun metro eskuinetara dagoen zubi bat erabiliz (nahiz eta kilometro bat inguruko rodeoa izan, Haroko Bidearen Lagunen Elkarteak pasabide hori seinalatu du eta errepidea zubitik zeharkatzea gomendatzen du, seguruagoa delako eta istripurik gerta ez dadin). Bidegurutzearen ondoren, pista batetik jarraituko dugu. Pista hori laborantzako lurzatietara egokituko da eta Zamaca ibaiak osatzen duen ibar emankorrera iritsiko da. Aldapa gogor batek Zarratongo sarrerara eta Jasokundeko parrokiara (8,7 km) hurbiltzen gaitu. Elizaren portada eskuinean utzita, berrogeita hamar bat metro aurrerago, ezkerretara egingo dugu Somo de Villa kaletik. Laster eskuinetara egingo dugu, eta San Andres ermitaren ondoan, Veracruzeko egoitza zaharrean, sortzen den pista hartuko dugu. Gauza bera baino gehiago. Hondoko oihal berarekin, pinazi-pinuen gordelekuren batekin apaindutako laborantza-eremu zabalen artean zabaltzen da trazadura. Bistan, ezkerrean, Cidamon dago, baina ibilbideak saihestu egiten du eta Madrid de los Trillos ondotik (11,5 km) pasatzea erabaki du. Familia bat bizi da. Etxe bakan pare bat dira, eta beldur baino zarata handiagoa eragiten duten zakur lotu batzuek zaintzen dituzte. Zazpiehun metro aurrerago, San Torcuatora doan bigarren mailako errepidea gurutzatuko dugu, ezkerretara, eta aurrez aurre jarraituko dugu. Kilometro eta erdi geroago (13,7 km), pista LR-203 errepidera aterako da eta handik Bañaresera iritsiko gara, Oja ibarreko udalerrira. Real de Abajo kalea Espainiako plazaraino doa, Udaletxea dagoen tokiraino (14,8 km). Udaletxearen fatxada amaitzen den tokian, eskuinera biratuko dugu - Odol Emaileen hiribidea -, eta han Santa Cruz parrokia-eliza eta Antiguako Santa Maria ermita erromanikoa daude, eta merezi du bisita. Ezkerretara egingo dugu Caparrones tabernaren ondoko kaletik, eta aurrez aurre jarraituko dugu Bañares El Castillo kaletik ateratzeko. Asfaltatuta dagoen nekazaritzako bidetik atera eta ezkerretara bihurgunean utziko dugu, Santo de la Calzadarantz zuzen doan pistatik aurrera. Bi kilometro ingurura (18,3 km), pista horrek N-120 bidea saihesten du, zubi bati esker, eta, ondoren, Santo Domingo de la Calzadaren sarrerarantz jarraitzen dugu, zehazki, Calvario kalerantz, eta, ondoren, Europa etorbidetik ezkerrera egingo dugu. Ondoren, errepidea gurutzatuko dugu Calahorrako etorbidean, eta aurrez aurre sartuko gara Las Monjas kalean. Azkenik, eskuinera egingo dugu eta Kale Nagusira iritsiko gara. Kale horrek katedraleko plazaraino eramango gaitu. Hor, Barneko Bidea eta Frantsesa lotzen ditu, Santiagoren bila (20. km).
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