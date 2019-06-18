Etapa de Haro a Santo Domingo de la Calzada

El itinerario

Regresamos sobre los pasos de ayer hasta la plaza Bartolomé Cossio y doblamos a la izquierda al llegar a la rotonda (como referencia dejaremos a mano derecha, al otro lado de la acera, el pintoresco edificio de los Juzgados) para tomar más adelante la avenida San Millán de la Cogolla, conocida popularmente como la carretera de Zarratón. A mano derecha encontramos la plaza de Toros de Haro y, siempre rectos por la avenida y rodeados de adosados, abandonamos progresivamente esta localidad de la Rioja Alta. A la salida la avenida se transforma en la carretera LR-203. Avanzamos por su arcén y entre los puntos kilométricos 2 y 3 pasamos sobre la autopista AP-68, tras la cual dejamos la carretera por la derecha para tomar una pista (Km 2,7).

Caminamos en paralelo a la autopista durante trescientos metros y giramos a mano izquierda por otra pista parcelaria para afrontar un repecho entre vides. Salvado el pequeño desnivel podemos disfrutar de una gran panorámica llena de profundidad. En un día despejado se puede apreciar desde la primera localidad de la etapa hasta la última y al fondo la sierra de la Demanda, con la silueta del pico San Lorenzo rebasando holgadamente la barrera de los 2.200 metros. En breve, la pista es cortada por la N-232, carretera que podemos cruzar directamente bajo nuestra responsabilidad o utilizando un puente que se encuentra a quinientos metros a la derecha (aunque se da un rodeo de cerca de un kilómetro la Asociación de Amigos del Camino de Haro ha señalizado este paso y recomienda cruzar la carretera por el puente porque es más seguro y evita posibles accidentes). Tras el cruce continuamos por una pista que amolda su dirección a las parcelas de cultivo y que llega hasta la fértil vaguada formada por el río Zamaca. Una esforzada cuesta nos aproxima hasta la entrada de Zarratón y su parroquia de la Asunción (Km 8,7).

Dejando a mano derecha la portada de la iglesia continuamos de frente unos cincuenta metros y giramos a la izquierda por la calle Somo de Villa. En breve torcemos a la derecha y enfilamos la pista que nace junto a la ermita de San Andrés, antigua sede de la Veracruz. Más de lo mismo. Con el mismo telón de fondo, el trazado se abre paso entre vastas extensiones de cultivo adornadas con algún reducto de pino piñonero. A la vista, a mano izquierda, se encuentra Cidamón, pero el itinerario lo evita y opta por pasar junto a Madrid de los Trillos (Km 11,5). Habitado por una familia, se trata de un par de casas aisladas custodiadas por una jauría de perros atados que meten más ruido que miedo. Setecientos metros más adelante cruzamos la carretera secundaria que se dirige a San Torcuato, a mano izquierda, y seguimos de frente. Kilómetro y medio después (Km 13,7) la pista sale a la carretera LR-203 y por ella llegamos a Bañares, municipio del valle del río Oja. La calle Real de Abajo conduce hasta la plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento (Km 14,8).

Donde termina la fachada de la casa consistorial giramos a la derecha - avenida de los Donantes de Sangre - donde se emplazan la iglesia parroquial de la Santa Cruz y la ermita románica de Santa María de la Antigua, que bien merece una detenida visita. Giramos a mano izquierda por la calle contigua al bar Caparrones y seguimos de frente para abandonar Bañares por la calle El Castillo. Salimos por el camino agrícola que se encuentra asfaltado y lo dejamos cuando éste da una curva a la izquierda, siguiendo de frente por la pista que avanza recta hacia Santo de la Calzada. A unos dos kilómetros (Km 18,3) la pista evita la N-120 gracias a un puente y después continuamos de frente hacia la entrada de Santo Domingo de la Calzada, concretamente a la calle Calvario, que seguimos para girar a la izquierda por la avenida de Europa. Posteriormente cruzamos la carretera en la avenida de Calahorra y entramos de frente en la calle las Monjas. Finalmente doblamos a la derecha y accedemos a la calle Mayor, que conduce hasta la misma plaza de la catedral. Aquí enlaza el Camino del Interior con el Francés en pos de Santiago de Compostela (Km 20).