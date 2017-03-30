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Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa

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Zumaiako aterpetxea (San Jose komentua)

Konexiorik gabe erabilgarri
17
0
Albergue de zumaia

Arritokieta kalea
Zumaian

943 14 33 96 (Turismo Bulegoa)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Gipuzkoako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Geziak Udaletxeko plazaraino (Foruen Enparantza) iristeko, aurrera jarraitu aldapa gorantz hartuta. Sarrera metro batzuetara dago, kanpoko horman (Arritokieta kalea).

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Zarautzetik Debarako etapa Etapa 3

Zarautzetik Debarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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