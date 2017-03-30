Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa
Arritokieta kalea
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Zumaiako aterpetxea (San Jose komentua)
Konexiorik gabe erabilgarri
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Arritokieta kalea
Zumaian
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Gipuzkoako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Geziak Udaletxeko plazaraino (Foruen Enparantza) iristeko, aurrera jarraitu aldapa gorantz hartuta. Sarrera metro batzuetara dago, kanpoko horman (Arritokieta kalea).
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 3
Zarautzetik Debarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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