Albergue de Zumaia (Convento de San José)

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Para llegar seguir las flechas hasta la plaza del Ayuntamiento (Foruen Enparantza), continuar el camino tomando la cuesta hacia arriba. La entrada se encuentra a unos metros en el muro exterior (calle Arritokieta).