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Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba

Albergue de Zumaia (Convento de San José)

Disponible sin conexión
40
44
Albergue de zumaia

Arritokieta kalea
Zumaia

943 14 33 96 (Oficina de Turismo)

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Para llegar seguir las flechas hasta la plaza del Ayuntamiento (Foruen Enparantza), continuar el camino tomando la cuesta hacia arriba. La entrada se encuentra a unos metros en el muro exterior (calle Arritokieta).

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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