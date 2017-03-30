Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba
Arritokieta kalea
Albergue de Zumaia (Convento de San José)
Disponible sin conexión
4044
Arritokieta kalea
Zumaia
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Para llegar seguir las flechas hasta la plaza del Ayuntamiento (Foruen Enparantza), continuar el camino tomando la cuesta hacia arriba. La entrada se encuentra a unos metros en el muro exterior (calle Arritokieta).
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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