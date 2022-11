Albergue de Zumaia (Convento de San José)

Arritokieta kalea

Zumaia 943 14 33 96 (Oficina de Turismo)

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Gipuzkoa

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Paira chegar seguir as frechas até a praza do Concello (Foruen Enparantza), continuar o camiño tomando a costa cara arriba. A entrada atópase a uns metros no muro exterior (rúa Arritokieta).