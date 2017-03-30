Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba
Arritokieta kalea
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Albergue de Zumaia (Convento de San José)
Dispoñible sen conexión
170
Arritokieta kalea
Zumaia
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Gipuzkoa
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Paira chegar seguir as frechas até a praza do Concello (Foruen Enparantza), continuar o camiño tomando a costa cara arriba. A entrada atópase a uns metros no muro exterior (rúa Arritokieta).
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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