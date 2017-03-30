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Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba

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Albergue de Zumaia (Convento de San José)

Dispoñible sen conexión
17
0
Albergue de zumaia

Arritokieta kalea
Zumaia

943 14 33 96 (Oficina de Turismo)

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Gipuzkoa

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Paira chegar seguir as frechas até a praza do Concello (Foruen Enparantza), continuar o camiño tomando a costa cara arriba. A entrada atópase a uns metros no muro exterior (rúa Arritokieta).

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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