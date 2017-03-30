Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba
Arritokieta kalea
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Alberg de Zumaia (Convent de San José)
Disponible sense connexió
170
Arritokieta kalea
Zumaia
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: Per a arribar seguir les fletxes fins a la plaça de l'Ajuntament (Foruen Enparantza), continuar el camí prenent la costa cap amunt. L'entrada es troba a uns metres en el mur exterior (carrer Arritokieta).
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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