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Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba

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Alberg de Zumaia (Convent de San José)

Disponible sense connexió
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Albergue de zumaia

Arritokieta kalea
Zumaia

943 14 33 96 (Oficina de Turisme)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Guipúscoa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Per a arribar seguir les fletxes fins a la plaça de l'Ajuntament (Foruen Enparantza), continuar el camí prenent la costa cap amunt. L'entrada es troba a uns metres en el mur exterior (carrer Arritokieta).

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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