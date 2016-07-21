Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Zendoira aterpetxea
Amado Losada, 10 (Eskola Talderako sarbidea)
Palas de Rei (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago eta Iria
Oharrak: Kapsula-literak dituen aterpea, barrualde zabaleko gortinaz hornitua; armairu giltzaduna, armairu barruan entxufea, led argia, apalategia eta burualdeko entxufea ditu. Gela zabalak, tximinia, kanpoko terraza, masaje-aretoa, guztientzako eremua eta atsedenlekua eta jolasak ditu. atsedenaldia eta jolasak.
Bide frantsesa
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak