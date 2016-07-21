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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Zendoira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue zendoira

Amado Losada, 10 (Eskola Talderako sarbidea)
Palas de Rei (Lugo)

608 490 075 (aterpea), 606 313 546 (Iria), 629 727 605 (Santi)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago eta Iria

Oharrak: Kapsula-literak dituen aterpea, barrualde zabaleko gortinaz hornitua; armairu giltzaduna, armairu barruan entxufea, led argia, apalategia eta burualdeko entxufea ditu. Gela zabalak, tximinia, kanpoko terraza, masaje-aretoa, guztientzako eremua eta atsedenlekua eta jolasak ditu. atsedenaldia eta jolasak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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