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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Alberg Zendoira

Disponible sense connexió
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Albergue zendoira

Estimat Losada, 10 (Accés al Grup Escolar)
Pal·las de Rei (Lugo)

608 490 075 (Alberg), 606 313 546 (Iria), 629 727 605 (Santi)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago i Iria

Observacions: Alberg amb lliteres capsula proveïdes de cortina amb interior ampli en el qual hi ha taquilla amb clau, endoll dins de la taquilla, llum led, prestatgeria i endoll en el cabecero. Compten amb àmplies habitacions, xemeneia, terrassa exterior, sala de massatges, zona comuna equipada i zona de descans i jocs. descans i jocs.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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