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Alberg Zendoira
Estimat Losada, 10 (Accés al Grup Escolar)
Pal·las de Rei (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago i Iria
Observacions: Alberg amb lliteres capsula proveïdes de cortina amb interior ampli en el qual hi ha taquilla amb clau, endoll dins de la taquilla, llum led, prestatgeria i endoll en el cabecero. Compten amb àmplies habitacions, xemeneia, terrassa exterior, sala de massatges, zona comuna equipada i zona de descans i jocs. descans i jocs.
Camí Francès
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
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