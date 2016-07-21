Albergue Zendoira
Amado Losada, 10 (Acceso al Grupo Escolar)
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Santiago e Iria
Observaciones: Albergue con literas capsula provistas de cortina con interior amplio en el que hay taquilla con llave, enchufe dentro de la taquilla, luz led, estantería y enchufe en el cabecero. Cuentan con amplias habitaciones, chimenea, terraza exterior, sala de masajes, zona común equipada y zona de descanso y juegos. descanso y juegos.
Camino Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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