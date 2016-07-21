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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue Zendoira

Disponible sin conexión
26
20
Albergue zendoira

Amado Losada, 10 (Acceso al Grupo Escolar)
Palas de Rei (Lugo)

608 490 075 (Albergue), 606 313 546 (Iria), 629 727 605 (Santi)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santiago e Iria

Observaciones: Albergue con literas capsula provistas de cortina con interior amplio en el que hay taquilla con llave, enchufe dentro de la taquilla, luz led, estantería y enchufe en el cabecero. Cuentan con amplias habitaciones, chimenea, terraza exterior, sala de masajes, zona común equipada y zona de descanso y juegos. descanso y juegos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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