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Albergue Zendoira
Amado Losada, 10 (Acceso ao Grupo Escolar)
Palas de Rei (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Santiago e Iria
Observacións: Albergue con literas capsula provistas de cortina con interior amplo no que hai despacho de billetes con chave, enchufe dentro do despacho de billetes, luz led, andel e enchufe no cabecero. Contan con amplas habitacións, cheminea, terraza exterior, sala de masaxes, zona común equipada e zona de descanso e xogos. descanso e xogos.
Camiño Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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