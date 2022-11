Albergue Zendoira

Amado Losada, 10 (Acceso ao Grupo Escolar)

Palas de Rei (Lugo) 608 490 075 (Albergue), 606 313 546 (Iria), 629 727 605 (Santi) www.zendoira.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Santiago e Iria

Observacións: Albergue con literas capsula provistas de cortina con interior amplo no que hai despacho de billetes con chave, enchufe dentro do despacho de billetes, luz led, andel e enchufe no cabecero. Contan con amplas habitacións, cheminea, terraza exterior, sala de masaxes, zona común equipada e zona de descanso e xogos. descanso e xogos.