Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
Leoncio Cadornigo kalea, 12
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Xacobeo aterpetxe osagarria
Konexiorik gabe erabilgarri
8480
Leoncio Cadornigo kalea, 12
Triakastela
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ángel López
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 25
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak